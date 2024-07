Idosa de 70 anos perde o controle da direção e invade clínica veterinária em Santarém

Uma idosa de 70 anos perdeu o controle do veículo que dirigia e colidiu contra o muro de uma clínica veterinária, na avenida Muiraquitã, bairro Interventoria, em Santarém, no oeste do Pará. O caso ocorreu na terça-feira (23).

De acordo com informações de testemunhas, a mulher colidiu com outro veículo, perdeu o controle da direção e atingiu o estabelecimento.

Equipes da Polícia Militar e agentes da Secretaria Municipal de Trânsito estiveram no local do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu​) foi acionado para atender a mulher que estava ao volante.

A motorista foi conduzida para o Pronto Socorro Municipal de Santarém, consciente, apenas com um hematoma no rosto.