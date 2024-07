Em Abaetetuba, acidente entre motos deixa bebê gravemente ferido; um condutor foi preso

Um bebê de quatro meses ficou ferido em um acidente de trânsito no município de Abaetetuba, no nordeste do Pará. O acidente ocorreu na noite de segunda-feira (22). O homem apontado como causador do acidente foi preso, em flagrante, pela Polícia Civil. Ele vai responder processo por lesão corporal culposa no trânsito de natureza grave qualificada, com condutor sob influência de álcool.

Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. O suspeito foi identificado como João Martins da Silva, de 29 anos. Ele não tem antecedentes criminais. Além do bebê, dois adultos - um homem e uma mulher - também ficaram feridos. O acidente envolveu duas motocicletas e ocorreu na travessa Professor Armando Costa Baia, no bairro Cristo Redentor.

A Polícia Civil foi informada sobre um acidente de trânsito, com vítimas, e que, possivelmente, um dos condutores estaria sob influência de álcool. Segundo as informações, entre as vítimas do acidente estava um bebê de quatro meses, ferido gravemente.

Durante as investigações, os agentes descobriram que todos os envolvidos no acidente estavam recebendo atendimento no hospital regional de Abaetetuba. Um casal e um bebê estavam em uma moto.

Os investigadores analisaram o vídeo do momento exato da colisão entre as motos e, em seguida, conduziram o suspeito para realizar o exame clínico, para detectar possível embriaguez do causador do acidente. O laudo médico atestou a embriaguez de João Martins da Silva. Ele foi preso e conduzido à delegacia para as formalidades legais.

Em depoimento à Polícia Civil, o pai da criança contou que o bebê sofreu três fraturas na cabeça e que, possivelmente, deverá transferido para Belém. O suspeito, que confirmou em depoimento ter consumido bebida alcoólica, continuará preso, à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informa "que o condutor da motocicleta envolvida no acidente foi preso em flagrante pelo crime de lesão corporal culposa no trânsito de natureza grave qualificada, por estar sob influência de álcool". O caso é investigado pela delegacia de Abaetetuba.