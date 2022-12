Acidente na PA-409 deixa dois mortos em Abaetetuba

Dois homens que estavam em uma motocicleta morreram, na noite do último sábado (17), durante um acidente de trânsito registrado na PA-409, rodovia estadual que dá acesso à praia de Beja, em Abaetetuba, nordeste paraense. As vítimas foram identificadas como Sílvio Nazareno Moraes Ribeiro e Lucivaldo de Almeida Ferreira.

Segundo informações da polícia, os dois seguiam na pista e colidiram com um veículo que vinha no sentido contrário. O motorista do automóvel ficou ferido e foi encaminhado para um hospital. Em seguida, se apresentou espontaneamente para prestar depoimento na delegacia da cidade.

Os corpos dos ocupantes da motocicleta foram removidos pela Polícia Científica e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Abaetetuba. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que Sílvio e Lucivaldo foram arremessados a vários metros de distância. Os cadáveres aparecem estirados na rodovia. Um deles apresenta uma fratura exposta na perna. Vários curiosos se aproximaram do local e ainda tentaram ajudar os envolvidos no acidente.

“Por favor, galera aí do grupo, manda uma ambulância para cá. Não tem nenhuma ainda aqui. Acidente grave aqui perto da Pousada Eros, na estrada de Beja”, pediu um morador em um grupo de troca de mensagens. Equipes médicas estiveram no local do acidente. Constataram a morte dos homens que estavam na moto e socorreram o condutor do outro veículo.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso é investigado pela Seccional do município de Abaetetuba. “Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas e diligências estão sendo realizadas para coletar maiores informações”, informou a PC.