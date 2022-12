Motociclista morre após colidir contra caminhonete na BR-230, em Itaituba

Um motociclista, de idade e nome não revelados, morreu após colidir contra uma caminhonete na rodovia BR-230, conhecida como Transamazônica, na tarde de domingo (18) próximo à Comunidade do Penedo, região garimpeira de Itaituba, sudoeste do Pará. As informações são do Plantão 24 Horas News.

A Polícia Militar (PM) foi acionada pelo presidente da comunidade para o caso, que teria ocorrido por volta das 16h15, e se dirigiu até o local do acidente. Ao chegar no endereço, a polícia encontrou a vítima morta.

A caminhonete envolvida no acidente iria para Jacareacanga, cidade que também fica no sudoeste do Estado. Os militares apuraram que a vítima conduzia uma motocicleta Han/Fan, de cor preta e placa não informada.

A 19° Seccional Urbana de Polícia Civil (PC) de Itaituba foi quem registrou o caso e deve realizar as investigações acerca do acidente.