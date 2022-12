Vizinhos encontram homem de 48 anos morto a facadas dentro de casa em Igarapé-Açu

Um homem identificado como Max Venilson Cruz de Lima, de 48 anos, foi encontrado morto com marcas de golpes de faca pelo corpo na manhã desta segunda-feira (19) na rua Macário Felipe, localizada no município de Igarapé-Açu, região nordeste do Pará. Segundo a polícia, a vítima, que seria homossexual, foi localizada morta dentro da casa onde morava. As informações são do Correio do Norte.

VEJA MAIS

De acordo com o relato de vizinhos, Max colocava canções evangélicas para escutar para iniciar o dia, mas na manhã de segunda a situação foi diferente. Os moradores não ouviram nenhuma música e estranharam.

Ao decidirem averiguar se algo havia acontecido, encontraram a grade do imóvel e a porta dos fundos arrombadas. Max estava morto em cima da cama. As polícias Militar (PM) e Civil (PC) foram acionadas ao caso.

O 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM), informou que existe a possibilidade de Max ter sido morto dias atrás e não nesta segunda-feira (19). Ninguém foi preso por suspeita de envolvimento no homicídio.

A PC informou, por meio de nota, que inquérito foi instaurado pela Delegacia de Igarapé-Açu, para apurar o homicídio. “ Perícias foram requisitadas no local e apurações estão sendo conduzidas para identificar a motivação e a autoria do crime”.