Equipe da PM é recebida a tiros no Guamá e três suspeitos são feridos; nenhum policial foi baleado

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi recebida a tiros, na manhã desta segunda-feira (19), no bairro do Guamá, em Belém. Os policiais estavam em rondas, nas operações ostensivas de prevenção da criminalidade no período de final de ano. Pelo menos três suspeitos atiraram contra a viatura. A informação foi confirmada, por telefone, pelo Centro Integrado de Operações (Ciop).

Os agentes de segurança revidaram e conseguiram deixar três suspeitos feridos. A ocorrência está em andamento e com reforço na área para identificar outros suspeitos. Ainda não há confirmação de policiais feridos e se os homens que atentaram contra a PM morreram.

De acordo com o 20º Batalhão da Polícia Militar (20º BPM), apesar do tiroteio, a viatura não foi atingida. Nenhum policial foi baleado. Os suspeitos baleado teriam fugido por uma área de vegetação densa conhecida como 'Mata da Marajoara' e ainda estão foragidos.

No local onde o caso ocorreu, os militares também apreenderam a quantidade de 1,5 quilos de skank - droga conhecida como a 'supermaconha'. Moradores comentaram que o local da ocorrência é conhecido por ser um local utilizado como ponto para o tráfico de drogas.

A Redação Integrada de O Liberal acompanha o caso e busca mais informações.