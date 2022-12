Caminhão com cabos de vassouras tomba na BR-010 e motorista morre em Irituia

Um caminhão que transportava cabos de vassouras tombou na manhã desta segunda-feira (19) na rodovia BR-010, na altura do quilômetro 306, no município de Irituia, região nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do veículo, que não teve identidade revelada, morreu após não resistir os ferimentos causados pelo acidente.

VEJA MAIS

Um outro caminhão, carregado de seixo, vinha logo atrás e não conseguiu frear. O motorista precisou realizar uma manobra para evitar a colisão e acabou tombando fora da pista. Não detalhes sobre o estado de saúde do caminhoneiro.

Por conta do acidente, parte da estrada ficou interditada. Equipes da PRF foram ao local para auxiliar os condutores que passarem pelo local.

Vídeos mostram o acidente

Publicações nas redes sociais revelam a dimensão da tragédia. Em uma delas, uma mulher alega que o caminhão que tombou fora da BR-010 estaria supostamente em alta velocidade e teria chegado a atingir transeuntes. “Uma caçamba vinha ‘voada’ sem freio e bateu em umas pessoas. Elas (pedestres) se jogaram no mato, mas não aconteceu nada. O condutor do caminhão morreu”, diz uma cinegrafista amadora que mostra um caminhão vermelho tombado em meio a um barranco.

Outra imagem mostra o momento em que o segundo caminhão desaba na ribanceira. "Sem freio. Eita, eita, eita", diz um rapaz que registra o impacto do veículo contra a água.

Segundo acidente fatal em menos de um mês

No dia 28 de novembro deste ano, há exatas quatro semanas, um outro acidente na BR-010, entre as cidades de São Miguel do Guamá e Irituia, resultou na morte de duas pessoas. Dois homens em uma motocicleta colidiram frontalmente com um casal que também estava em uma motocicleta. Os homens que pilotavam morreram na hora.