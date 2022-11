Acidente na BR-010, entre Irituia e São Miguel do Guamá, deixa duas pessoas mortas

Um grave acidente ocorreu no início da manhã desta segunda-feira, 28, no quilômetro 319, da BR –10, entre os municípios de São Miguel do Guamá e Irituia, região nordeste do Pará. Dois homens em uma motocicleta colidiram frontalmente com um casal que também estava em uma motocicleta. Os homens morreram na hora e o casal foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Municipal de São Miguel do Guamá.

De acordo com informações de um morador de São Miguel que esteve no local, os homens, que ainda não tiveram a identidade revelada, estavam trafegando na contramão no sentido Irituia - São Miguel quando colidiram com o casal. “Vendo de perto como ficaram as motocicletas deu para ter ideia de como foi forte o impacto. Esses rapazes eram muito jovens e perderam a vida agora cedo”, comentou o radialista Lucivaldo Souza.

A Polícia Militar fez a solicitação da remoção dos corpos. De acordo com a Polícia Científica de Castanhal, uma equipe já está a caminho de São Miguel do Guamá.

A Polícia Rodoviária Federal está no local organizando o trânsito e apenas ambulâncias podem trafegar.

A redação Integrada de O Liberal aguarda mais informações sobre o acidente.