Homem é espancado até a morte após esfaquear quatro pessoas em Curuçá, no Pará

Um homem identificado como Reginaldo Avelino Aguiar, de idade não informada, foi espancado até a morte na noite de domingo (18) após supostamente ter sofrido um surto psicótico na travessa Belo Horizonte, na Vila do 42, em Curuçá, região nordeste do Pará. De acordo com informações do Correio do Norte, Reginaldo teria esfaqueado quatro pessoas e isso causou revolta nos moradores, que decidiram fazer justiça com as próprias mãos.

VEJA MAIS

Os residentes disseram à Polícia Militar (PM) que o homem teria transtornos mentais e usuário de drogas. A vítima teria entrado na casa de familiares e agrediu as pessoas com uma faca. O estado de saúde das outras vítimas não foi divulgado.

A PM, junto com a Polícia Civil (PC) estiveram no local. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para as autoridades policiais.