Motociclista morre em colisão com micro-ônibus na BR-316, em Ananindeua

Um motociclista identificado como Henrique Júnior Souza da Silveira, de 28 anos, morreu após a moto em que estava ser atingida por um micro-ônibus na noite desta segunda-feira (22/07), na BR-316, em Ananindeua. Conforme as informações da Polícia Militar, tudo ocorreu no KM-8, quando o motociclista teria feito uma conversão errada em um trecho em obras e acabou sendo atingido pelo coletivo, que fazia a linha Acará - Belém. Um grande engarrafamento se formou no sentido de entrada da capital paraense.

VEJA MAIS

A Polícia Militar informou que o acidente de trânsito ocorreu por volta de 18h45. O motorista permaneceu no local, assim como alguns dos passageiros do micro-ônibus. "Ele (vítima) tentou atravessar de uma pista para outra na BR-316 quando o ônibus vinha e colidiu. Ele morreu na hora. Os populares aqui acionaram a guarnições, via Centro Integrado de Operações (Ciop), e nós viemos pra cá. O motorista relatou que foi tudo muito rápido e não deu tempo de parar o ônibus", informou o Cabo Santiago, da PM.

Ainda segundo o PM, os agentes aguardavam a chegada da Polícia Científica para que o motorista fosse encaminhado para a delegacia de Ananindeua. Os familiares da vítima também estavam no local e, abalados, não quiseram comentar sobre o caso. No entanto, informaram a policia que Henrique trabalhava na construção civil como pedreiro. "A mãe, irmã e esposa dele estão aqui. Elas disseram que ele tinha ido em uma assistência para comprar uma placa de celular, durante a tarde, e isso aconteceu", disse o Cabo Santiago.

Homens do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) interditaram parte da pista central e realizaram o controle do trânsito no local. Segundo o agente Luis Carlos, testemunhas disseram que Henrique tinha uma lesão na cabeça. "As pessoas aqui falaram que ele tentou atravessar pela mureta e, pra não ser atingido por trás, acelerou e o ônibus bateu ele. Ele não tava de capacete, a proteção estava no bagageiro", comunicou.

Segundo o perito da Polícia Científica, Jorge Lopes, os vestígios encontrados no local do acidente confirmam a versão de que Henrique tentou fazer uma conversão irregular. "O micro-ônibus bateu e passou por cima dele. Ele observou que vinha um veículo e deixou passar para atravessar por trás, mas não percebeu que o ônibus vinha com uma certa velocidade. O corpo ficou atrelado às ferragens. A vítima não usava capacete. Nós encontramos um capacete atrás da moto, mas ele não tinha", explicou o perito.

Ainda conforme o perito, a lesão que causou a morte de Henrique foi da própria moto. “Encontramos marcas de arrasto, no caso, a moto foi arrastada. Verificamos que a lesão na cabeça foi na própria moto. Na hora que ele saiu girando na pista, acabou batendo a cabeça na moto. Mas tem lesões na mureta, que inclusive nós encontramos substância sanguínea lá”, finalizou Jorge Lopes.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento para a Polícia Civil e aguarda o retorno.