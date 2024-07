Duas pessoas morrem em acidente de moto PA-136, Terra Alta

Um acidente entre uma caminhonete e uma motocicleta deixou duas pessoas mortas, por volta das 10h30, desta segunda (22), no quilômetro 38 da PA-136, no município de Terra Alta, região nordeste do Pará.

Segundo o comandante do 5º Batalhão de Policiamento Militar, Tenente Coronel Gilberto Cardoso, a colisão foi entre a caminhonete Toyota SW4, cor preta, que estava conduzida por Vagner de Jesus e a motocicleta conduzida por Danielton da Silva, que morreu na hora do acidente decorrente do forte impacto. O homem que estava na garupa da motocicleta também faleceu no local e não estava com identificação.

“A guarnição que estava em ronda pela comunidade conhecida como Cigana, em Terra Alta, foi informada de que havia ocorrido um acidente de trânsito com pessoas gravemente feridas. A equipe de policiais se deslocou até a unidade de saúde da cidade e acionou uma ambulância. Em seguida, voltou ao local do fato, onde estavam as duas vítimas fatais”, explicou o comandante do 5º BPM.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi aciona ela polícia para coordenar o trânsito até a chegada do Instituto Médico Legal (IML) para fazer a remoção dos corpos.

O condutor da caminhonete SW4 e mais duas testemunhas foram levadas para a delegacia de Polícia Civil de Terra Alta para serem ouvidas.

“De acordo com as primeiras informações relatadas pelas testemunhas, o condutor da motocicleta estaria em alta velocidade e foi parar na contramão colidindo frontalmente com a caminhonete”, contou o comandante do 5º Batalhão de Policiamento Militar, Tenente Coronel Gilberto Cardoso.

O corpo das vítimas passa por perícias no IML de Terra Alta. A identidade do carona da motocicleta não foi revelada.