Vereador de Castanhal sofre acidente na BR-316

Um acidente de trânsito foi registrado no início da tarde deste domingo (09) em Castanhal, nordeste do Pará, no km 70 da BR-316. Segundo informações preliminares, o vereador da cidade, Elizeu Franco, teria perdido o controle do carro de passeio em que estava e colidido com o pórtico de entrada do município.

Em vídeos que circulam pelas redes sociais é possível ver agentes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorrendo a vítima. O estado de saúde do vereador não foi informado, mas testemunhas que estiveram presentes no local afirmam que ele foi encaminhado à uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

“Acidente aqui com um vereador. Ele deu na placa de Castanhal. Perdeu o controle do carro e deu-lhe aí. Estão ajudando ele, o Bombeiro”, afirma um homem nas gravações.

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que o Elizeu sofreu várias fraturas devido ao impacto da colisão.

“Após ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, o condutor foi encaminhado para a UPA de Castanhal. Uma equipe da PRF se fez presente no local para garantir a segurança do trânsito e para realização do levantamento de informações que irão subsidiar a elaboração do laudo pericial que irá apontar as causas do referido acidente”, disse o comunicado.