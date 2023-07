​Motociclista morre ao colidir com carro na BR-308, em Tracuateua

Um motociclista não identificado morreu ao colidir contra um carro, na tarde desta quinta-feira (6), na altura da vila Manoel dos Santos, na BR-308, no município de Tracuateua, nordeste paraense. Moradores da área relataram que a vítima teria atingido violentamente a traseira de um carro, modelo Strada, de cor cinza. Ainda conforme as testemunhas, o acidente ocorreu em uma curva. O motociclista foi arremessado ao chão e morreu na hora. A dinâmica do acidente não foi detalhada e não há informações sobre a velocidade em que os veículos trafegavam.

Procurada, a Polícia Civil comunicou que instaurou inquérito policial e segue apurando as circunstâncias do acidente de trânsito. “O motorista do veículo e testemunhas foram ouvidos e liberados. ​​Perícias foram requisitadas para elucidar o caso”, informou.

Por causa do acidente, o trânsito ficou complicado no trecho. Uma equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) esteve no local e auxiliou os motoristas. A Polícia Científica foi acionada para fazer a análise e remoção do cadáver até o Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal. Exames cadavéricos deverão apontar a causa exata da morte e esclarecer as circunstâncias do ocorrido.