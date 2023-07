Quatro moradores de Tailândia morrem após acidente em Goiás; uma das vítimas estava grávida

Quatro moradores de Tailândia, região do nordeste paraense, morreram em um acidente na última quarta-feira (5) na BR-153, em Mara Rosa, região norte de Goiás. Duas outras pessoas ficaram feridas e foram levadas para um hospital local. O carro em que as vítimas estavam ficou totalmente destruído. Até o momento, não há maiores informações sobre o que motivou o acidente.

Entre as vítimas da fatalidade estão os irmãos Ana Flávia Lima, Isabel Santos Lima e Lucas Santos Lima. O nome da outra vítima não foi revelado até o momento. As demais pessoas envolvidas no acidente que apenas tiveram ferimentos ainda não tiveram as identidades reveladas. As informações são do portal Tailandia.

A jovem Ana Flávia Lima, de 30 anos, vítima do acidente, estava grávida e esperava uma menina. O filho dela, de 2 anos, que estava no veículo no momento do acidente, também está entre as vítimas que morreram. A criança chegou a ser socorrida com o pai, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou maiores informações à Polícia Civil do Pará e de Goiás para detalhar o caso. A reportagem aguarda retorno.