Motociclista morre após bater em ônibus a caminho do trabalho em Bonito

O motociclista Jadson Ferreira Moreira, de 26 anos, morreu após bater em um ônibus, na madrugada desta quinta-feira (6), em frente a uma oficina, na rua Deputado Charles Assad, bairro Centro, em Bonito, município no nordeste do Pará. A companheira dele, Railana Lima de Sousa, relatou à polícia que a vítima estava a caminho do trabalho quando o acidente ocorreu, por volta das 5h.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o rapaz conduzia uma moto Honda CG 150 Titan cinza pela via, quando estava atrás do ônibus. O transporte, conforme consta no registro policial, teria dado sinal que iria fazer uma conversão à direita, quando Jadson tentou ultrapassar o veículo pelo mesma direção e acabou o atingindo.

Ele foi socorrido por uma ambulância e levado desacordado à Unidade Básica de Saúde de Bonito. Depois disso, a vítima precisou ser transferida para a Unidade de Pronto Atendimento, mas chegou ao local morto no local. A motocicleta foi retirada da área de onde o acidente ocorreu e foi encaminhada para casa da companheira dele.

Jadson ia fazer aniversário no dia 27 deste mês. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes à Polícia Civil para saber se algum procedimento foi tomado com relação ao caso. A reportagem aguarda retorno.