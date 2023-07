Irmãos músicos e a namorada de um deles morrem em acidente de carro no RS

Três pessoas morreram após um grave acidente de carro em uma rodovia em São Vendelino, a cerca de 90 km de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no último sábado (8). Entre as vítimas, estavam os irmãos Pietro, de 22 anos, e Lorenzo, de 21. Músicos da Orquestra WBK e professores de música, eles seguiam para uma apresentação quando veículo em que estavam colidiu contra um caminhão na altura do km 39 da rodovia, segundo os Bombeiros Voluntários.

No carro dos irmãos também estava a saxofonista Daniele Schwab, de 22 anos, namorada de Pietro. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital.

A prefeitura de Bom Princípio (RS), onde os irmãos moravam, publicou uma nota de pesar e decretou luto oficial de três dias. Eles foram velados na manhã deste domingo (9) no Centro de Cultura e Eventos da cidade.

Daniela residia em Alto Feliz (RS), onde a prefeitura também lamentou o acidente e a morte da jovem.