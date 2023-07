Cortejo marca último adeus aos moradores de Tailândia que morreram acidente em Goiás

Um cortejo fúnebre foi realizado em Tailândia, nordeste paraense, na manhã desta sexta-feira (7), pelos moradores do município que morreram em um acidente na BR-153, em Mara Rosa, região norte de Goiás. Uma idosa de 69, duas mulheres (de 30 e 27 anos), um homem e uma criança de apenas dois anos estavam dentro de um carro quando motorista, de nome não revelado, perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou o carro, caindo em uma ribanceira, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O veículo ficou totalmente destruído. Com informações do Portal Tailândia.

Motos e carros lotaram as vias da cidade para seguir os três automóveis de uma empresa funerária particular que levava os corpos das vítimas antes do último adeus. Entre as pessoas que morreram estão os irmãos Ana Flávia Lima, 30 anos; Isabel Santos Lima, 27 anos; e Lucas Santos Lima, 28 anos; a idosa Ana Maria do Carmo Soares Santos, 69 anos, e uma criança pequena.

A Prefeitura da cidade decretou luto oficial de três dias após o registro da tragédia. Os corpos foram transportados de avião, disponibilizado pelo prefeito de Tailândia, Paulo Liberte Jasper “Macarrão”. O velório ocorreu na noite desta quinta-feira (6), em uma igreja adventista, do bairro Centro, da qual os paraenses faziam parte. Eles foram enterrados em um cemitério da cidade após o cortejo.

O caso

Ainda de acordo com a PRF, todas as pessoas que estavam no carro, um Chevrolet SPIN de 7 lugares, usavam dispositivos de segurança no momento do acidente. O menino de 2 anos chegou a ser socorrido pelo pai, mas não resistiu aos ferimentos. Os dois foram levados para uma unidade de saúde em Uruaçu, em Goiás, mas somente o pai da criança sobreviveu.