Retrato falado de suspeito de matar empresário e estuprar mulher em Moju é divulgado pela PC

A Polícia Civil divulgou, na tarde desta terça-feira (22), o retrato falado do homem suspeito de matar um empresário de 44 anos na rodovia PA-475, no município de Moju, nordeste do Pará. O crime ocorreu no dia 17 de abril, quando o veículo da família teve três pneus estourados ao passar por um buraco na estrada. Na ocasião, o suspeito ainda estuprou a esposa do empresário na frente da filha do casal.

A divulgação da imagem do suspeito auxilia na identificação e localização do homem. Qualquer informação sobre o suspeito pode ser enviada de maneira anônima para o número 181.

Segundo o delegado Mhoab Khayan, superintendente da Regional do Baixo Tocantins, as forças de segurança pública trabalham para chegar até o suspeito.

“É muito importante a divulgação do retrato falado para que a sociedade nos ajude por meio dos nossos canais de denúncia anônima, que é o 181. Onde a identidade do denunciante não é revelada em hipótese alguma. As delegacias da Superintendência Regional do Baixo Tocantins e a delegacia de Moju estão empenhados para dar uma resposta célere para esse crime grave. As outras duas vítimas, mãe e filha, receberam todo o suporte necessário e também estão contribuindo para as investigações”, diz.

O crime

O empresário de 45 anos foi assassinado a tiros após ser rendido com a esposa e a filha durante o assalto na rodovia PA-475, nas proximidades do km 50, na Vila Boa Esperança, entre os municípios de Moju e Tailândia. Segundo a Polícia Militar, a família viajava de carro durante a madrugada com destino a Tailândia, quando o veículo teve três pneus estourados ao passar por um buraco na estrada. Com o carro imobilizado, o trio foi abordado por um criminoso armado.

O assaltante obrigou a família a entrar em um dendezal próximo à pista, onde todos foram amarrados, conforme a PM. Em uma cena de extrema violência, o criminoso estuprou a esposa do empresário na frente da filha do casal. Após o abuso, as duas conseguiram se soltar e tentaram fugir junto com o empresário, mas ele acabou atingido por disparos e morreu no local. O assaltante fugiu levando dinheiro e joias da família.