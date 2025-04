PC procura pelos suspeitos envolvidos na morte de empresário e no estupro da esposa dele, no Pará

A Polícia Civil informou nesta segunda-feira (21/4) que segue atrás dos envolvidos na morte de um empresário de 45 anos, assassinado a tiros após ser rendido com a esposa e a filha durante um assalto na rodovia PA-475, nas proximidades do km 50, na Vila Boa Esperança, entre os municípios de Moju e Tailândia, no nordeste paraense. O crime aconteceu na semana passada, na madrugada da última quinta-feira (17/4). Na ocasião, a esposa da vítima foi estuprada pelo criminoso na frente da filha do casal.

Segundo a Polícia Militar, a família seguia em um carro modelo Tracker vermelha com destino a Tailândia, quando o veículo teve três pneus estourados ao passar por um buraco na estrada. Com o carro imobilizado, as vítimas foram abordadas por um homem armado.

VEJA MAIS

O assaltante obrigou a família a entrar em um dendezal próximo à pista, onde todos foram amarrados, conforme a PM. Após o abuso sexual, a mãe e filha duas conseguiram se soltar e tentaram fugir junto com o empresário, mas ele acabou atingido por disparos e morreu no local. O assaltante fugiu levando dinheiro e joias da família.

De acordo com a PC, “a Delegacia de Homicídios de Abaetetuba trabalha para identificar e localizar os suspeitos”. Informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 181.

Buraco na pista

Sobre o buraco na pista, a reportagem entrou em contato com o Governo do Estado do Pará, que informou: “A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra) informa que o trecho da PA-475 faz parte do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Pará. Portanto, a manutenção da via é de responsabilidade da concessionária Rota do Pará S.A. A Seinfra ressalta que irá notificar a empresa para que as providências cabíveis sejam adotadas”.