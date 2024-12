'Baré' é morto por justiceiro ao tentar assaltar empresário no bairro da Sacramenta, em Belém

Luis Fernando Fernandes de Bastos, conhecido pelo apelido de “Baré”, foi morto a tiros nesta terça-feira (31/12), no bairro da Sacramenta, em Belém, ao tentar assaltar o empresário Moisés Santos Maciel Júnior, de 42 anos. Segundo a polícia, “Baré” abordou a vítima na passagem São Pedro, entre a avenida Pedro Álvares Cabral e a Passagem Mucajá, para realizar o roubo e acabou sendo morto por um justiceiro que passava pelo local.

Antes de ser morto, Luis entrou em luta corporal com Moisés, que chegou a ser baleado em um dos braços e de raspão na cabeça. O empresário, que atua no ramo de iluminação em eventos e mora onde aconteceu o assalto, foi socorrido ao Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, o PSM da 14. Até às 15h da tarde desta terça-feira (31/12), familiares informaram à reportagem que o estado de saúde dele era estável.

“Baré” morreu poucos metros após onde tinha sido atingido pelos tiros, ainda na passagem São Pedro. As polícias Militar, Civil e Científica foram acionadas ao caso. Perto do corpo de Luis, a polícia encontrou a chave de uma motocicleta vermelha, que estava abandonada na mesma via, e também um carregador de pistola 9mm. Os itens foram apreendidos e levados para a Seccional da Sacramenta. Uma das hipóteses é de que ele estava no veículo e teria o abandonado na Passagem Mucajá para realizar o roubo.

A polícia tenta descobrir se Luis pretendia cometer o assalto sozinho ou se ele teve ajuda de outra pessoa na ação criminosa e que acabou fugindo após "Baré" ser morto. De acordo com a PM, Luis tinha uma ficha extensa de antecedentes criminais, sobretudo por assalto. Ele cumpria prisão domiciliar.

Por enquanto, as autoridades tentam identificar o autor dos disparos, que se evadiu do local. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.