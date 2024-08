Homem é morto a tiros por 'justiceiro' após suposto assalto no Bengui

Um homem, ainda não identificado, foi assassinado a tiros na noite de ontem, na avenida Padre Bruno Sechi, entre as ruas China e Japão, no movimentado bairro do Bengui, em Belém. De acordo com relatos de testemunhas repassados à reportagem do Amazônia no local, a vítima tinha iniciado um assalto, quando foi atingido por um outro homem desconhecido, o popular “justiceiro”.

“Ele ia assaltar uma farmácia, acho que o homem que o matou já estava acompanhando o movimento, porque quando ele estava se preparando, o cara chegou numa moto e atirou duas vezes”, diz Geovane Moraes, morador das proximidades que passeava com seu cachorro no momento do crime.

A vítima foi atingida na região do abdômen e morreu na calçada, próximo do estabelecimento que supostamente iria assaltar. De acordo com Geovane, o assassino, que estava numa motocicleta, fugiu logo após os disparos.

A reportagem do Amazônia entrou em contato com a Polícia Militar em busca de mais informações, no entanto, até o fechamento desta edição, não obteve retorno. Ainda não há informações se a vítima estava armada ou não.

Durante o trabalho da Polícia Científica e da Perícia Criminal, os agentes isolaram a área e interromperam parcialmente o trânsito na via. As circunstâncias e a motivação do homicídio estão sendo investigadas pelas autoridades.