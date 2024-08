Biomédica morre após ser baleada dentro de carro em Belém

A biomédica Karina Santos, 25 anos, morreu na noite deste domingo,25, dentro de um carro que transitava próximo à BR-316, entre os municípios de Ananindeua e Belém. Segundo familiares, Karina havia aceitado uma carona oferecida por seu ex-namorado no momento do crime.

A família relata que Karina estava no veículo com o ex-companheiro, com quem havia terminado um relacionamento de três anos no início deste ano. De acordo com parentes, que preferiram não se identificar por medo de retaliação, o homem, que seria agente da Segurança Pública, é suspeito, pois "nunca aceitou o término e passou a perseguir Karina de forma persistente, pedindo insistentemente para reatar o relacionamento".

Para a família, o homem, que não teve sua identidade divulgada pelas autoridades, teria disparado contra Karina, atingindo a região do tórax da vítima.

Familiares contam que quando ele percebeu a gravidade do ferimento, a levou para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, mas a vítima morreu logo após dar entrada na unidade.

"A Polícia Militar foi acionada e o homem foi detido ainda no hospital", mas, de acordo com familiares durante o velório, foi liberado ainda na noite de domingo. A reportagem de O Liberal tentou contato com a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso e o andamento das investigações, mas até o fechamento desta edição, não teve resposta.

Um sonho interrompido

Familiares relatam que Karina era uma jovem cheia de sonhos e promessas. Recém-formada em Biomedicina, ela planejava iniciar uma carreira na área da saúde e que sempre foi motivo de orgulho para a mãe, que agora enfrenta a dor de perder a única filha de forma tão trágica e inesperada.

O velório de Karina ocorreu no domingo, em uma pequena igreja próxima à sua casa, na rua União, no bairro da Cabanagem.