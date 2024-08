homem é morto com quatro tiros em ananindeua

Thiago Reis Barros, de 32 anos, foi assassinado com quatro tiros na noite de domingo (25/8), na Rua D, no bairro Jaderlândia, em Ananindeua, na Grande Belém. Ao que tudo indica, dois homens em uma moto atiraram contra a vítima que, supostamente, ainda conseguiu correr e morreu no meio da via. Para a polícia, familiares de Thiago, que estavam no local do crime, disseram apenas que ele tinha sofrido uma tentativa de homicídio anteriormente. Nesta segunda-feira (26/8), a Polícia Civil informou em nota que "equipes da delegacia de Jaderlândia trabalham para identificar e localizar os envolvidos na morte de Thiago".

Por volta das 22h, uma guarnição do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) recebeu a informação de que homens atiraram várias vezes contra a vítima em um beco da Rua D. De imediato, a PM se deslocou ao local e encontrou Thiago morto, além de um saco plástico que guardava um material semelhante a maconha bolso dele.

Nas redes sociais foi compartilhado um vídeo antes da chegada da polícia. A gravação mostra várias pessoas em volta da vítima, tentando socorrê-la. “Chama uma ambulância, um carro, alguma coisa, ele tá vivo ainda”, diz uma mulher na gravação. Pelas imagens é possível ver Thiago jogado na via, ensanguentado, ainda respirando.

Na mesma filmagem, algumas pessoas comentam que, a princípio, dois homens em moto balearam Barros. “Foram dois, um grandão moreno e um magrinho”, diz um outro rapaz antes do vídeo terminar.

De acordo com PM, foram poucas informações colhidas no local do crime, sendo uma delas a de que Thiago já tinha sido alvo de um atentado. A família, apesar de ter confirmado o ataque, não quis dizer detalhes daquela tentativa de homicídio. Quanto ao material encontrado no bolso da vítima, as autoridades ainda tentam apurar se a substância tem ou não ligação com a morte do homem.

Para a redação integrada de O Liberal, a PC também comunicou que "perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar as investigações" da morte de Thiago Reis Barros.