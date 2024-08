Corpo é encontrado boiando no Rio Itacaiúnas com sinais de violência

Um corpo masculino foi encontrado boiando nas águas do Rio Itacaiúnas, próximo ao Balneário do Tacho, em Marabá, pelo Corpo de Bombeiros, na tarde do último sábado (24). As informações iniciais são de que trata-se de Jaime Barbosa de Melo, de 22 anos. Ao ser retirado das águas, os agentes identificaram lesões no rosto da vítima, o que levantou a suspeita de que ela pode ter sido morta de forma violenta. A Delegacia de Homicídios foi acionada para dar início às investigações.

Segundo a polícia, Jaime estava em avançado estado de decomposição. Por isso, não foi possível identificar a causa da morte da vítima. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames necroscópicos que poderão esclarecer se as lesões foram causadas antes ou após o falecimento. Os agentes também querem esclarecer se a morte de Jaime teve participação de terceiros.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou nota à Polícia Civil do Pará para saber mais informações do caso e aguarda uma resposta.