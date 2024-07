​Corpo de homem é encontrado boiando no rio Camarapi, em Portel; uma pessoa foi presa

O corpo de Jeferson Valente Campos, 27 anos, foi encontrado boiando no rio Camarapi, em frente ao município de Portel, na Ilha do Marajó, na manhã desta terça-feira (30/7). Segundo a Polícia Militar, o caso se trata de um homicídio, uma vez que a vítima apresentava duas perfurações compatíveis com ferimentos à faca. Um jovem de 19 anos, que pode ter envolvimento no crime, foi preso, e as autoridades policiais fazem buscas por outros dois suspeitos. A motivação para a morte ainda não foi esclarecida.

Um vídeo compartilhado nas​ redes sociais mostra o momento em que ocupantes de uma embarcação avistam o corpo nas águas do rio. De acordo com informações do portal Notícia Marajó, a Polícia Civil foi acionada e, com o auxílio do Corpo de Bombeiros, resgatou o cadáver, que foi encaminhado ao necrotério do Hospital Municipal​ de Portel.

O coronel Márcio Abud, gestor do 12º Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, explicou que os militares colheram as primeiras informações logo pela manhã e, junto aos familiares da vítima, identificaram o jovem preso como um dos suspeitos do crime. Outras duas pessoas já foram identificadas e as buscas para localizá-las continuam, porém, os nomes não foram divulgados pela polícia.

Em nota, a Polícia Civil informou que “equipes da delegacia de Portel apuram as circunstâncias da morte de Jeferson Valente Campos. Perícias foram solicitadas e testemunhas estão sendo ouvidas para auxiliar nas investigações”.