Suspeito de integrar facção criminosa é encontrado morto na beira da estrada no Pará

O corpo de um homem, identificado como Hugo Dias dos Santos, foi encontrado na beira da estrada no sul do Pará no último domingo, 28. Com ferimentos que indicavam disparos de arma de fogo, o cadáver foi encontrado às margens da rodovia BR-155, perímetro do município de Rio Maria. Segundo a Polícia Civil, perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar as investigações.

Conforme apurações do portal Fato Regional, policiais civis e militares foram acionados por volta das 8h30 para avaliar a cena do crime. Pela análise inicial do corpo, a principal suspeita é que Hugo já estivesse morto desde sábado, 27. Não se sabe se ele morreu no local ou se o cadáver foi apenas abandonado por lá.

Após a perícia inicial, o corpo de Hugo foi removido por uma funerária. Agora, as autoridades devem dar prosseguimento ao caso com o acionamento de possíveis testemunhas, além de familiares e amigos da vítima. Segundo o site da notícias da região, uma das hipóteses é o rastro de violência da guerra de facções no Sul do Pará.

Hugo havia sido preso no último dia 12 de julho e apresentado à Delegacia de Rio Maria por porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu após uma abordagem de rotina, quando o homem foi flagrado tentando ocultar uma arma de fogo artesanal, conhecida como “macaquinha”. Ele foi liberado pouco depois. Não se sabe se os fatos estão, de alguma forma, relacionados. Segundo investigações que vinham sendo conduzidas pelas equipes da Superintendência Regional do Alto Xingu, Hugo supostamente fazia parte de uma facção criminosa.

A redação integrada de O Liberal solicitou nota à Polícia Civil do Pará e foi informada que equipes da delegacia de Rio Maria trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio de Hugo Dias dos Santos.