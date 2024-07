VÍDEO: incêndio de grandes proporções consome depósito em Parauapebas

Um incêndio de grandes proporções foi registrado na tarde do último domingo, 28, em Paraupebas. Chamas altas tomaram conta de um depósito de materiais recicláveis no no bairro Paraíso. Pessoas que moram próximo ao local e que passavam pela área registraram o fato em vídeo e divulgaram as imagens nas redes sociais.

Nos vídeos é possível perceber que o fogo provocou uma fumaça muito escura e alta, que era possível ser vista de outros bairros, conforme comentaram alguns internautas em postagem nas redes sociais: "Eu vir daqui do bairro Nova Carajás", disse um seguidor, "Eu vi daqui do Betânia", comentou outro; "Misericórdia 😮 eu vi mesmo uma fumaça bem escura no céu do bairro Liberdade", acrescentou um terceiro.

VEJA MAIS

Outro internauta falou sobre a demora para acionarem o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA): "Demoraram demais pra chamar os bombeiros.. povo tava mais preocupado em filmar, mais um pouco seria pior".

Um dos vídeos publicados sobre o caso é narrado pela pessoa que filmava - que não chega a se identificar. Essa pessoa comenta que o incêndio pode ter começado por causa de um entulho, provavelmente mato, que foi queimado na calçada, do lado de fora do depósito: "Meteram fogo acho que nos capins aqui na lateral e o fogo passou para o outro lado do muro, acho que nas peças de reciclagem. O inferno em chamas aqui".

Outra pessoa chega a descrever o mal cheiro causado pelas chamas: "Parece que está queimando pneu, avemaria".

A redação integrada de O Liberal acionou o CBMPA e outras autoridades para mais detalhes sobre o caso e aguarda o retorno.