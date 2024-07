Adolescente é apreendido após matar o padrasto para defender a mãe em Icoaraci

Um adolescente de 16 anos, que não terá o nome divulgado em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), foi apreendido após matar o padrasto na noite do último domingo, 28, em Icoaraci. Segundo informações de fonte policial, o jovem agiu para defender a própria mãe de agressões do homem.

O caso, investigado pela Divisão de Atendimento ao Adolescente (DATA), aconteceu em uma vila no bairro Ponta Grossa, em Icoaraci. Não há detalhes de qual era o tipo de agressão que a mãe do adolescente estava sofrendo, mas as informações são de que o jovem reagiu, apanhou uma faca e desferiu pelo menos quatro golpes contra o padrasto, que tinha 35 anos de idade.

VEJA MAIS

Equipes da Polícia Militar (PM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) estiveram no local para os primeiros protocolos da ocorrência. Antes de mesmo da chegada do socorro, o homem já havia morrido. A Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA) fez a avaliação pericial da cena do crime e a remoção do corpo.

A Polícia Civil informa que, após os procedimentos cabíveis, o adolescente foi encaminhado à Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa), onde permanece à disposição da Justiça.