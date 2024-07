Jovem é preso por matar e esquartejar homem e esconder corpo embaixo da cama

Um jovem de 21 anos foi preso na última quarta-feira (21/07) por suspeita de matar e esquartejar um homem, de 58 anos, e escondeu as partes do corpo embaixo de uma cama.

De acordo com a Polícia Militar de Goiás, a vítima foi asfixiada com um travesseiro que foi encontrado dentro de uma geladeira com marcas de sangue. O crime aconteceu em Setor Jardim Santo Antônio, em Goiânia, Goiás.

O jovem confessou o crime e alegou que a vítima tentou abusar sexualmente dele. Segundo o relato do suspeito à PM, a vítima acreditava que poderia acontecer algo mais entre eles e tentou oprimi-lo com uma faca, momento em que ele reagiu e matou o homem.

A vítima e o suspeito moravam juntos. O jovem, que é de Senador Canedo, havia se mudado recentemente para Goiânia e conhecido a vítima em um terminal de ônibus. O homem convidou o jovem para morar em sua casa até que ele conseguisse se estabelecer na cidade e arrumasse um emprego. Itens pessoais do suspeito foram encontrados na residência da vítima.

O crime foi descoberto após amigos da vítima desconfiarem de seu sumiço. O homem havia parado de ir ao trabalho e não atendia as ligações. Preocupados, os amigos foram até a casa dele, mas não o encontraram e decidiram acionar as autoridades. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames necroscópicos.

O jovem foi preso em flagrante e deve responder por homicídio. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Goiânia e está à disposição da Justiça estadual. A Polícia Civil de Goiás instaurou um inquérito para apurar o caso. A identidade do suspeito não foi revelada, e sua defesa não foi localizada.