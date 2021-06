Homem mata, esquartejar e tenta esconder corpo da própria mãe

A polícia iniciou as investigações na última terça-feira (22), para apurar o assassinato de uma idosa de 65 anos. O filho dela, um homem de 30 anos, foi preso em flagrante por ser suspeito do crime, que ocorreu dentro da casa em que eles moravam, no bairro Petrópolis, em Manaus. As informações são do portal Holanda.

De acordo com o delegado Charles Araújo, dona Maria de Fátima Matos da Silva morava sozinha com o suspeito, que não teve a identidade relevada. Ela teria sido morta ainda na madrugada. No entanto, as razões para o homicídio ainda estão sendo investigadas pelos agentes.

“Ainda não temos certeza de qual a motivação do crime, porém, a cena vista foi chocante, o que deixava claro que o autor estaria em um momento de surto psicótico, o que será comprovado com o resultado dos laudos”, afirmou a autoridade.

Ao chegar no local do crime, os policiais conseguiram flagrar o suspeito tentando esconder o corpo da vítima. No momento da prisão, segundo os agentes, ele não teria resistido. Foi encontrado na casa da vítima, uma arma branca que teria sido utilizado para o assassinato. O objeto passará pela perícia.