Idoso é encontrado morto em avançado estado de decomposição dentro de apartamento em Itaituba

Um idoso de 63 anos foi encontrado morto, em avançado estado de decomposição, na tarde do último sábado, 27, em Itaituba. A vítima foi localizada dentro de um apartamento próximo a um posto de combustíveis. Foi a presença anormal de moscas na área e o forte odor que chamou atenção de pessoas próximo ao local e levaram ao acionamento da polícia.

O idoso foi identificado como Valter Takeshi Oyazu, que já morava no apartamento foi encontrado morto, nas proximidades de um posto de combustíveis, localizado na 4ª rua do bairro da Floresta em Itaituba. Conforme informações do site Plantão 24h News, depois que funcionários do posto perceberam a presença excessiva de moscas na área o mau cheiro que surgiu, acionaram a polícia. Era por volta de 12h30 do sábado.

A Polícia Militar do Pará (PMPA) foi até o local averiguar a denúncia e teve que arrombar o apartamento para entrar, uma vez que o local estava trancado com cadeado pelo lado de dentro. Eles identificaram o cadáver de Valter Takeshi Oyazu em avançado estado de decomposição, nu, de bruços.

Uma equipe da Polícia Civil do Pará (PCPA) foi acionada para a ocorrência e realizou os procedimentos legais necessários. Também esteve no local a Polícia Científica (PCEPA) para realizar a remoção do corpo.

As causas da morte ainda não são conhecidas. A redação integrada de O Liberal solicitou nota às autoridades sobre como o caso será tratado. A PCPA informou que "equipes da Seccional de Itaituba investigam as circunstâncias da morte" e que "perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar na apuração do caso".