Homem é atropelado em Novo Progresso e motorista foge sem prestar socorro

Um homem foi atropelado na manhã deste sábado (27/07), no bairro Setor Industrial 1, em Novo Progresso, município do sudoeste do Pará. A vítima foi identificada apenas com o prenome Antenor. O motorista fugiu sem prestar socorro a vítima.

Antenor estava a caminho de comprar pão quando foi atropelado por uma caminhonete Saveiro, cor cinza. O motorista do veículo não prestou socorro à vítima e fugiu do local, segundo o site da região Plantão 24 Horas News. O acidente ocorreu próximo a um estacionamento comercial.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e socorreu a vítima. Antenor foi encaminhando para o hospital municipal para receber atendimento médico. A redação integrada de O Liberal solicitou informações sobre o caso à Polícia Civil do Estado do Pará.