Homem é encontrado ferido e desacordado em Breves no Marajó

Um homem foi encontrado ferido e desacordado neste sábado (27/07), no bairro Nova Breves, no município de Breves, no arquipélago do Marajó. O homem foi encontrado por moradores da localidade. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional do Marajó, mas não foi identificado.

Segundo o gestor do 12º Comando de Policiamento Regional (CPX XII) do Marajó Ocidental, coronel Márcio Abud, os militares foram acionada por moradores do bairro Nova Breves que informaram sobre um homem caído ao chão com lesões na cabeça. A equipe policial chegou ao local e confirmou a situação.

De acordo com o portal Notícia Marajó, o homem teria roubado um celular e foi agredido pela vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamado e prestou os primeiros socorros. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional do Marajó.

A motocicleta pertencente ao homem ferido foi apresentada à equipe do Departamento Municipal de Trânsito (DMTRAN). A identidade da vítima e do agressor ainda são desconhecidas. A redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil do Pará e aguarda mais informações sobre o caso.