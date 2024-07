Corpo de homem é encontrado em área de mangue na cidade de Curuçá

Moradores da comunidade Vila do Abade, localizada em Curuçá, no nordeste paraense, encontraram nesta terça-feira (30/7) o corpo de um homem ainda não identificado em uma área de mangue. O cadáver estava jogado de bruços, quase enterrado no lamaçal, trajando apenas uma camisa e bermuda.

A polícia ainda não divulgou maiores detalhes sobre a ocorrência. Por esse motivo, é desconhecido se o homem apresentava marcas de violência feitas por tiros ou facadas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o corpo já estava em avançado estado de decomposição, o que dificulta a identificação desses sinais.

"A Polícia Civil informa que está apurando as circunstâncias da morte. Até o momento, a vítima ainda não foi identificada. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela delegacia de Curuçá", diz nota da PC.