Empresário morre após incêndio em lancha no Rio Tapajós, em Santarém

O empresário e advogado Fábio Camargo morreu na tarde deste sábado (1/06) após a lancha em que ele estava ser destruída por um incêndio. O caso ocorreu próximo a praia do Tapari, bairro Alter do Chão, em Santarém, oeste do Pará. Conforme as informações iniciais, o corpo da vítima foi encontrado boiando próximo a embarcação, no Rio Tapajós.

Ainda não há mais detalhes sobre as circunstâncias do incêndio na lancha chamada “Amed”. Em nota divulgada à imprensa, a Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial de Santarém, informou que recebeu a notificação sobre o caso por volta de 13h30. No acionamento, eles foram comunicados que uma pessoa estava a bordo da embarcação quando o fogo começou.

Uma equipe de Busca e Salvamento da Capitania Fluvial de Santarém (CFS) foi ao local onde o incidente aconteceu para atender a demanda. De acordo com as autoridades, um inquérito foi aberto para apurar as causas e circunstâncias do ocorrido.

Em nota, a Polícia Civil informou que apura o caso por meio da Delegacia de Santarém. Perícias foram solicitadas para esclarecer as circunstâncias da morte de Fábio Argento Camargo Filho.