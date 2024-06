corpo de homem é encontrado boiando na ilha das onças

O corpo de um homem, de nome não revelado, foi encontrado na manhã desta terça-feira (18), boiando na Baía do Guajará, na Ilha das Onças, área pertence ao município de Barcarena, Região Metropolitana de Belém. Até o momento, não se sabe o que aconteceu com a vítima.

Nas redes sociais, um vídeo foi compartilhado do momento em que uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) resgata o cadáver com auxílio de uma corda. Pelas imagens, feitas pelo tripulante de uma pequena embarcação próxima, é possível ver que o homem morto vestia uma camisa escura.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do CBMPA sobre o caso. Em nota, o Corpo de Bombeiros disse que “ o Grupamento Marítimo Fluvial (GMAF) realizou a retirada do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) ”.

A Polícia Civil também foi procurada pela reportagem para dar mais detalhes sobre essa situação. O Grupo Liberal aguarda retorno.