Corpo é encontrado às margens da rodovia PA-151, em Barcarena

A Polícia Civil identificou o homem encontrado morto às margens da rodovia PA-151, na manhã desta segunda-feira (17/06), em Barcarena, município da região nordeste do Pará. A vítima identificada como Raimundo Nonato da Silva Reis Moradores estava no ramal Igarapé-Açu.

Raimundo Reis não teve a idade divulgada. Ele foi encontrado pela população da reigão que acionou a Polícia Militar. A PM isolou a área até a chegada das equipes da Polícia Científica do Pará.

VEJA MAIS

A equipe da remoção transportou o corpo para o núcleo da Polícia Científica em Abaetetuba, distante a 47 quilômetros de Barcarena. A necropsia vai apontar a causa da morte.

Uma equipe da delegacia de Barcarena também esteve no local e levantou as primeiras informações para a investigação. De acordo com um veículo de comunicação de Barcarena, a vítima tinha sinais de espancamento.