Idoso morre e condutor de moto fica ferido após acidente na BR 230, em Itupiranga

Raimundo Sousa dos Santos, de 71 anos, morreu em um acidente de trânsito na BR 230, em Itupiranga, no sudeste do Pará. O caso ocorreu no domingo (16/06), quando o idoso e o filho, que não teve o nome revelado, trafegavam em uma motocicleta nas proximidades da Agrovila, zona rural, e o veículo perdeu o controle.

Segundo as informações iniciais, o idoso estava na garupa da moto e o filho dele era o condutor quando o acidente ocorreu, a cerca de sete quilômetros do centro urbano do município. O veículo saiu da pista e as duas vítimas foram arremessadas. De acordo com as investigações da Polícia Civil, o condutor da motocicleta perdeu o controle e bateu em uma pedra.

Populares que passavam pela área acionaram uma ambulância para socorrer as vítimas. Quando os médicos chegaram ao local, constataram o óbito de Raimundo. O filho dele foi encaminhado para um hospital da região. Equipes das polícias Militar, Civil, Rodoviária Federal e Científica estiveram no acidente para coletar mais informações que auxiliassem nas investigações sobre o caso e realizar a remoção do corpo de Raimundo. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Marabá. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde do condutor da motocicleta.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na delegacia de Itupiranga. O carona, identificado como Raimundo Sousa dos Santos, morreu no local. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações.