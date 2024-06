Corpo de homem com marcas de tiros é encontrado em área de mata em Abel Figueiredo

Um homem identificado como Douglas Vale Costa foi encontrado morto e com marcas de disparos de arma de fogo pelo corpo, na Avenida Alacid Nunes, em Abel Figueiredo, no sudeste do Pará. De acordo com as informações da PM, a vítima foi localizada no domingo (16/06), em uma lagoa a acerca de 100 metros da Nova Brasília.

A Polícia Civil foi acionada para o local. A PM informou que pessoas que passavam próximo ao local acionaram uma guarnição por volta de 8h35. Ao realizar a primeira verificação no corpo de Douglas, os agentes verificaram as lesões por tiros. Ainda não há mais detalhes sobre as circunstâncias da morte ou a autoria do homicídio. Perícias foram feitas no local e o corpo também foi removido e enviado para Instituto médico Legal, onde seriam realizadas análises mais minuciosas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que equipes da delegacia de Abel Figueiredo trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio. O corpo da vítima apresentava lesões de disparo de arma de fogo. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações.