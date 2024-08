Homem é morto a tiros próximo a comitê político no Bengui, em Belém

Um homem ainda não identificado foi assassinado a tiros nesta terça-feira (20/8) próximo a um comitê político localizado na avenida Padre Bruno Sechi, no bairro do Bengui, em Belém. A ocorrência foi registrada pela polícia após relatos de assaltos na área, nas proximidades da rua das Rosas.

Segundo informações policiais, dois homens estavam cometendo os crimes, quando tentaram roubar pessoas que estavam no comitê de um candidato a vereador. Durante a ação criminosa, uma pessoa, que seria segurança do local, reagiu e baleou dois suspeitos.

Um dos homens morreu no local, enquanto o outro foi socorrido e levado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE). O estado de saúde dele não foi divulgado.​

Equipes da Polícia Científica foram chamadas ao local para fazer a perícia e remover o corpo ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil iniciou as investigações e coletou as primeiras informações sobre o caso.

Quando a reportagem chegou ao local, por volta das 21h30, ninguém quis comentar o ocorrido. Entretanto, manchas de sangue eram visíveis na calçada em frente ao comitê. Até o momento, a polícia não forneceu detalhes sobre a identidade do atirador e nem dos criminosos.

Após o ocorrido, o candidato a vereador de Belém Fábio Porto usou as redes sociais para comentar o episódio registrado em seu comitê. “Informamos que, na tarde de hoje (20), nosso comitê político sofreu uma tentativa de assalto por parte de dois meliantes. Ressaltamos que o candidato Fábio Porto e sua equipe estão fisicamente bem e que estamos colaborando com as investigações, assim como tomando todas as providências cabíveis junto à Polícia Civil. Agradecemos as mensagens de preocupação neste momento e reafirmamos nosso compromisso de continuar a caminhada por uma Belém de mudança”, disse ele.