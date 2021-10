'Justiceiro' mata assaltante de micro-ônibus e deixa outro suspeito ferido

Um assalto frustrado a um micro-ônibus deixou um adolescente de 17 anos morto e outro suspeito ferido. Eles foram alvejados por um “justiceiro” que teria impedido a dupla de fazer mais vítimas no coletivo. O crime aconteceu em Manaus (AM) e foi destaque no Portal do Holanda.

De acordo com o comandante do Comando de Policiamento de Área (CPA) Leste, Coronel Herlon, a dupla teria dado início ao roubo quando uma terceira pessoa teria efetuado vários tiros.

Os suspeitos também estavam armados e houve troca de tiros. O adolescente morreu quando tentava fugir. O outro suspeito, que não teve nome ou idade divulgados, foi levado para o hospital em estado grave.

Além da dupla, um passageiro também foi baleado, mas de raspão nas pernas.

O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia.