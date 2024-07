Caminhoneiro morre após carreta tombar na Transamazônica, em Novo Repartimento

O caminhoneiro Eldo Vicente de Andrade, de 43 anos, morreu após a carreta que ele conduzia tombar na BR-230, Rodovia Transamazônica, em Novo Repartimento, sudeste paraense. O acidente de trânsito ocorreu na tarde de segunda-feira (22/07), quando a vítima transportava vários bovinos no veículo de grande porte.

Conforme as informações iniciais, após o acidente foi encontrado um documento dentro da cabine do motorista que informava que a carga de bovinos foi pega no município de Marabá e seria entregue em uma propriedade rural na localidade onde o caminhão estava no momento que tombou.

Até o momento, as informações sobre as circunstâncias do acidente são que Eldo teria perdido a direção da carreta, saiu da estrada e tombou às margens da pista, próximo ao KM 112. Com o impacto nas árvores, a cabine do motorista ficou completamente destruída e o condutor morreu na hora. Pessoas que passavam pelo local tentaram socorrer Eldo, mas não havia mais o que fazer.

Alguns dos animais morreram presos nas ferragens da carreta e outros não conseguiram sair da carroceria do veículo. A Polícia Rodoviária Federal enviou uma equipe até o local para realizar as investigações e apurar melhor o ocorrido. O acidente foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Novo Repartimento.