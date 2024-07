Motociclista morre ao cair em ribanceira na PA-242, em Castanhal

Um motociclista morreu após cair em uma ribanceira, por volta das 13h, do último domingo (21), no quilômetro 22 da PA-242, estrada que leva a agrovila de Santa Terezinha, zona rural do município de Castanhal, região nordeste do estado. O homem, identificado por Edson Charles da Conceição Pereira, trafegava com a esposa Regiane Dantas de Oliveira, quando teria perdido o controle da motocicleta, uma Honda CG 160, modelo Start e caído em uma ribanceira.

Edson Charles morreu no local e a mulher foi socorrida por uma equipe do SAMU e levada para a Unidade de Pronto Atendimento 24h (UPA). De acordo com o relatório da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, o acidente ocorreu logo após uma curva acentuada. A equipe da PM foi acionada por populares para prestar socorro às vítimas.

Ainda de acordo com informações da PM, Regiane Dantas de Oliveira, já teve alta do hospital. O corpo de Edson Charles foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal e liberado na manhã desta segunda (22), para o sepultamento.