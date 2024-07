Homem é detido após ser flagrado com munições e drogas em Castanhal

Um homem foi detido após ser flagrado com drogas e munições no município de Castanhal, nordeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a ação ocorreu na noite de domingo (28/07), quando policiais militares realizavam rondas pela Travessa Antônia Alves, na vila de Apeú, e receberam uma denúncia de comercialização de entorpecentes.

Por volta de 23h30, os militares do 5º Batalhão de PM realizavam rondas e receberam uma denúncia de um morador sobre a venda de drogas em um endereço na área da invasão. Ao verificar a situação, os agentes avistaram dois homens no local relatado. Um dos suspeitos correu ao ver a viatura e o outro foi alcançado e abordado. Com ele, os policiais encontraram sete pedras de uma substância que aparentava ser crack (oxi) e uma quantia em dinheiro no valor de 85 reais.

Após ser questionado sobre os entorpecentes, o suspeito teria confessado que na casa onde mora com a avó havia mais drogas. Os agentes foram ao local e receberam permissão para entrar. Ao revistar o quarto do homem, encontraram uma mochila e dentro havia uma quantidade de substâncias semelhantes a machonha e mais 18 munições calibre .22. Após o flagrante, o suspeito foi encaminhado para a delegacia, onde seriam realizados os procedimentos cabíveis.