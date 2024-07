Polícia prende trio suspeito de tráfico de drogas e apreende quelônios em Porto de Moz

Uma ação policial resultou na prisão de dois homens e uma mulher suspeitos de tráfico de drogas no município de Porto de Moz, no sudoeste do Pará. Tudo ocorreu na quinta-feira (25/7), quando uma equipe da Polícia Militar fazia rondas no bairro Praião. Drogas, armamentos, dinheiro, celulares, relógios, diversos dichavadores (usados como triturador /moedor de ervas) e até quelônios foram apreendidos pelos agentes.

Era por volta de 10h quando os agentes avistaram um homem conduzindo uma motocicleta. Ele teria ficado nervoso com a presença dos policiais e escondido algo nas partes íntimas. Quando tentou fugir, foi seguido e abordado pelos policiais. Com ele, os agentes encontraram uma porção de substância semelhante ao crack e outra que parecia ser cocaína. Segundo informaram os policiais, o suspeito é conhecido como “18” e teria envolvimento com facções do município.

VEJA MAIS

A irmã do suspeito, que estava em outra motocicleta, também foi abordada pelos agentes. No baú do veículo que ela conduzia foram encontradas cinco porções de crack prontas para venda. Os policiais informaram que ‘18’ teria assumido a posse da droga e dito que na casa da mãe, onde morava com a companheira, havia mais entorpecentes. A Polícia Civil foi acionada e esteve no local indicado pelo suspeito. No imóvel, os investigadores encontraram três pedras de crack, material de embalagem de drogas e um revólver calibre 38 com munição.

A companheira do suspeito disse que o material era dele e de outro homem, que morava na mesma vila. O segundo suspeito também acabou preso em flagrante, posto que portava três porções de crack no bolso e na casa dele também havia mais drogas. Ele foi levado para onde o mesmo local onde os irmãos presos anteriormente estavam.

Além das prisões e apreensões relacionadas com o tráfico de drogas, na casa de um dos suspeitos foram encontrados quelônios em cativeiro, o que configura crime ambiental. Os animais foram soltos pela equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Os três suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Porto de Moz para as medidas cabíveis.