Fogo e muita fumaça assustam moradores de Ribeirão Preto, em São Paulo

A escuridão, o forte cheiro de fumaça e os ventos da tarde deste sábado (24) deixaram os moradores de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, alarmados devido ao avanço das queimadas em áreas de vegetação. A densa cortina de fumaça antecipou o anoitecer, modificando a paisagem da cidade e dificultando a respiração.

No município, foram relatados picos de energia elétrica em vários pontos e problemas no abastecimento de água, causados pelo desligamento de pelo menos 23 poços. Além disso, o número de atendimentos na rede de saúde aumentou em 60% em comparação com a média usual. Imagens que circulam nas redes neste sábado (24/8) mostram cenas assustadoras da cidade.

Desde quinta-feira (22/08), as condições climáticas no interior de São Paulo têm piorado devido ao acúmulo de incêndios, que resultaram no fechamento de rodovias, mortes, acidentes e prejuízos para produtores rurais em várias regiões. O governo paulista, em resposta, abriu um gabinete de crise e anunciou uma força-tarefa com o apoio das Forças Armadas.

Até a última sexta-feira (23/08), São Paulo registrou um recorde de queimadas, superando os números dos estados da Amazônia Legal. Apenas no sábado (24/08), houve mais 305 incidentes, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A poeira reduziu a visibilidade nas estradas e dentro das cidades, afetando municípios como Altinópolis, Brodowski, Batatais, Guariba, Jaboticabal e Sertãozinho.

Em nota, a CPFL Paulista informou que as queimadas em áreas de vegetação afetaram trechos da rede elétrica na região de Ribeirão Preto, causando oscilações e interrupções no fornecimento de energia. "Equipes da distribuidora foram prontamente acionadas e o fornecimento aos clientes afetados já foi normalizado", afirmou a concessionária.