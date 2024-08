Fumaça de queimadas na Amazônia atinge 10 estados; bioma teve mais de 43 mil focos de fogo nesse ano

No Brasil, 10 estados foram atingidos por fumaça proveniente de queimadas na Amazônia. O bioma brasileiro, nesse ano, teve registro de mais de 43 mil focos de fogo, segundo o BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Esse é o maior número desde 2008, há 17 anos.

Dados do Inpe apontam que, entre 01 de janeiro e 20 de agosto de 2024, a Amazônia Legal teve 43.191 focos de incêndio. No mesmo período, em 2023, o registro foi de 23.545 — o que representa um crescimento de 83%. O estado mais afetado nos dois anos citados foi o Pará. Veja a lista abaixo.

Focos de queimadas na Amazônia Legal em 2024

Registros de 01 de janeiro a 20 de agosto, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Pará - 12.089

Amazonas - 10.396

Mato Grosso - 9.437

Roraima - 4.653

Rondônia - 4.207

Acre - 1.646

Maranhão - 587

Tocantins - 166

Amapá - 8

Focos de queimadas na Amazônia Legal em 2023

Registros de 01 de janeiro a 20 de agosto, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Pará - 8.115

Mato Grosso - 6.500

Amazonas - 4.668

Rondônia - 1.493

Roraima - 1.294

Acre - 745

Maranhão - 561

Tocantins - 115

Amapá - 54

Até o momento, os estados que registraram fumaça são: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre, Rondônia, Paraná (oeste), Minas Gerais (em parte), São Paulo (em parte) e Amazonas. Com a frente fria esperada para o final de semana, é provável que o volume de fumaça piore com o vento.

Entre as causas da dissipação da fumaça está a intensidade do fogo, grande número de focos de incêndio e seca. O El Niño provocou um déficit hídrico em 2023 que, juntamente ao aquecimento do Oceano Atlântico, provoca a queda de umidade e chuvas, além do aumento de temperaturas. O Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) aponta que 1.024 cidades brasileiras (1/5 dos municípios) estão em alerta de seca extrema e severa.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)