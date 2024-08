Amazonas já registrou mais de 5 mil focos de calor este ano, segundo o Inpe

O Amazonas registrou, entre 1 de janeiro e 1 de agosto de 2024, 5.123 focos de queimadas, segundo o Programa BDQueimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (Inpe). Nesse mesmo período, em 2023, o estado teve 2.467 focos. O aumento de 107,6% tem afetado a vida de moradores da região, principalmente da porção sul.

O período de seca desse ano no Amazonas deve ser mais severo do que no ano passado, de acordo com o governo estadual. Entre as 62 cidades amazonenses, 22 declararam emergência. As queimadas em meio à estiagem resultam em péssima qualidade do ar.

De janeiro a agosto de 2024, os municípios mais afetados foram Apuí, Lábrea, Manicoré, Novo Aripuanã e Humaitá. Manaus, capital do Amazonas, ficou em 30º lugar na lista, com 11 focos. A última posição foi de Urucuritiba, com um foco, assim como Codajás e São Paulo de Olivença.

Confira abaixo os 15 municípios que mais sofreram com os focos de calor no Amazonas

Apuí - 1.614 Lábrea - 1.081 Manicoré - 392 Novo Aripuanã - 386 Humaitá - 287 Canutama - 207 Maués - 164 Boca do Acre - 144 Tapauá - 117 São Gabriel da Cachoeira - 62 Autazes - 57 Barcelos - 53 Borba - 50 Itacoatiara - 38 Guajará - 37

Terras indígenas também foram prejudicadas. Nesse período, 204 focos de calor foram registrados. A área mais afetada foi a Alto do Rio Negro, com 50 focos, seguida por Pirahã (24), Tenharim Marmelos (20), Andirá-Marau (19) e Yanomami (16).

Rios Tarauacá e Envira têm baixa nas águas (Reprodução / Defesa Civil)

Conforme a Defesa Civil, a seca dos rios Tarauacá e Envira já impactou cerca de sete mil pessoas. O rio Negro, em Manaus, desceu 54 centímetros em julho. A estiagem atingiu a foz do rio Jurupari, um dos afluentes do Envira, e é possível ir de uma margem à outra a pé.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)