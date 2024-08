Embarcação pega fogo e deixa ao menos cinco mortos no Amazonas

Agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) encontraram nesta quinta-feira (1º) mais um corpo próximo à Comunidade de Porto Braga, no Rio Solimões (AM), onde a embarcação “M Monteiro” pegou fogo na segunda-feira (29). Com o novo óbito, o número de vítimas fatais do acidente sobe para cinco.

O corpo, ainda não identificado, foi transferido para o município de Uarini (AM), a quase 600 quilômetros da capital Manaus, conforme informações do governo do Amazonas. As buscas por desaparecidos entram em seu terceiro dia nesta quinta-feira (1º). A Marinha fala que pode haver "várias vítimas".

Após uma vistoria na embarcação, as buscas internas foram encerradas. Os bombeiros continuarão os trabalhos nos próximos dias com mergulhos e buscas na superfície do rio Solimões.

Entre os sobreviventes, uma mulher e uma criança seguem internadas em Manaus (AM) com estado de saúde estável. Outra vítima, transferida para o município de Tefé (AM), recebeu alta na quarta-feira (31).

O governo do Amazonas informou que deslocou profissionais da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) para a região afetada, além de fornecer medicamentos e insumos para reforçar as unidades de saúde de Tefé (AM) e Uarini (AM). Equipes da Defesa Civil e mergulhadores especialistas em atendimento pré-hospitalar também foram enviados para auxiliar nas operações de resgate e suporte às vítimas.