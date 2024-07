Marinha e PF apreendem carga de cigarros estimada em R$ 10 milhões, no extremo norte do Brasil

Uma operação conjunta da Polícia Federal e da Marinha flagrou seis tripulantes que transportavam dois milhões de maços de cigarro, no final da tarde de terça-feira (16). A embarcação e a mercadoria devem chegar ao Porto de Belém às 11 horas desta quinta-feira (18).

A partir daí, os tripulantes serão encaminhados à Superintendência da Polícia Federal, onde pode ser confirmada a prisão em flagrante. A partir de investigação da Polícia Federal, foi possível identificar a embarcação e fazer a abordagem, em alto mar, por volta de 400 quilômetros ao norte do Amapá.

Foram encontradas quatro mil caixas de cigarro falsificado, contrabandeadas do Suriname. A carga, com valor estimado em R$ 10 milhões, seria transportada para o estado da Bahia. A embarcação e os seis homens da tripulação estão sendo conduzidos para Belém, sob escolta de policiais do Grupo Especial de Polícia Marítima (Gepom) e da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários (Delefaz), da Polícia Federal, e do Navio-Patrulha “Guarujá”, da Marinha.

Registrada no Porto de Belém, a embarcação flagrada tem 25,6m de comprimento e largura de 6,67m. Não havia condutor habilitado no momento da abordagem. Os cigarros apreendidos não possuem selo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sendo considerados ilegais no Brasil.

O Código Penal Brasileiro prevê pena de reclusão, de dois a cinco anos, para o crime de contrabando, que consiste em importar ou exportar mercadoria proibida. A pena aplica-se em dobro se o crime é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial (Notícia divulgada pela PF, com informações da Marinha do Brasil).